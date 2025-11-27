La defensa técnica de Gonzalo Castillo solicitó formalmente al tribunal la habilitación de un día adicional de audiencia por semana para acelerar el curso del proceso judicial.

Esta petición, elevada ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, busca garantizar que la etapa preliminar avance con mayor celeridad y sin pausas injustificadas.

Los abogados rechazaron categóricamente las insinuaciones del Ministerio Público sobre supuestas maniobras dilatorias, asegurando que su parte no ha provocado retrasos en el litigio.

El reciente aplazamiento de la sesión de este lunes respondió exclusivamente a una condición médica presentada por otro de los imputados en el caso.

La abogada Laura Acosta sostuvo que esta situación fortuita demuestra que los diferimientos no guardan relación con la conducta procesal de su representado ni de su equipo.

Según la jurista, la habilitación de una jornada extra permitiría celebrar tres vistas semanales, reduciendo significativamente los tiempos de espera en el calendario judicial.

El consejo de defensa, integrado además por Luis Rivas y Nassef Perdomo, enfatizó la asistencia puntual de sus clientes a todas las convocatorias realizadas hasta la fecha.

Los representantes legales afirmaron que tanto el ex candidato presidencial como los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta han mantenido una postura irreprochable desde el inicio del Caso Calamar.

La barra de la defensa reiteró su rechazo a cualquier narrativa de obstrucción, subrayando su disposición absoluta para trabajar en el conocimiento del expediente.

