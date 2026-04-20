El abogado Gustavo de los Santos Coll, quien se presentó como representante de empresas vinculadas a Jean Alain Rodríguez, cuestionó este lunes en audiencia la falta de acceso de su parte a elementos probatorios que —según dijo— sustentarían una “supuesta reunión” y una “supuesta combinación” en el caso. Aseguró que esa situación mantiene a sus representados en estado de indefensión y solicitó al tribunal garantías para ejercer plenamente el derecho de defensa.

“Yo quiero saber dónde está esa historia o dónde estuvieron en el momento en que se estuvo ejecutando el supuesto… la supuesta reunión, la supuesta combinación”, expresó el jurista. En su intervención, insistió en que el gerente de la empresa y la propia compañía no han tenido acceso a esa prueba, lo que, a su juicio, impide responder adecuadamente a los señalamientos.

De los Santos Coll sostuvo que su petición se formalizó “a través del incidente” y que el objetivo central es que se ordene la activación del derecho de defensa, al considerar que este no se ha materializado de manera efectiva.

“¿Cuál es el tribunal que debe salvaguardar y activar mi derecho de defensa? Porque lo que estamos pidiendo a través del incidente es la activación del derecho de defensa, que se ha mantenido mi indefensión”, manifestó ante el tribunal.

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El abogado subrayó que, pese a las actuaciones en el proceso, su parte “todavía está” —según sus palabras— en indefensión. En ese sentido, reclamó una intervención del órgano judicial que permita a la defensa conocer y controvertir la prueba sobre la que se basan las imputaciones mencionadas durante la audiencia.

En su exposición, De los Santos Coll también aludió a lo que describió como una reacción del Ministerio Público y del mismo juez, en referencia a decisiones o actuaciones posteriores dentro del expediente.

“Lo que estamos pidiendo ustedes, después de tanta reacción del ministerio público y del mismo juez… es que ejercieran el derecho de defensa ciudadana”, sostuvo, sin ofrecer mayores detalles en su intervención sobre los alcances específicos de esas reacciones.

Asimismo, mencionó que en la sala se encontraba presente el “Ministerio de Defensor”, al que aludió como parte del escenario institucional durante la audiencia. “Que está sentado hoy aquí con nosotros el Ministerio de Defensor”.

Hasta el momento, en la transcripción proporcionada no se precisan detalles adicionales sobre el contenido de la prueba reclamada, el tribunal que conoce el caso, ni la respuesta formal del Ministerio Público o del juez a la solicitud de la defensa. El planteamiento del abogado quedó centrado en el reclamo de acceso a evidencias y en la exigencia de garantías procesales para —según argumentó— dejar atrás el estado de indefensión de sus representados.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más