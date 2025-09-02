El presidente Luis Abinader firmó un decreto que designó como organización terrorista al grupo armado narcotraficante Cártel de los Soles, que EEUU asegura está liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Por Maduro y Diosdado Cabello, el segundo al mando en el chavismo madurista, EEUU ofrece una recompensa de 50 y 25 milllones de dólares, respectivamente.

VILLA DEL ROSARIO (COLOMBIA), 23/08/2025.- Un hombre observa una valla de recompensa con la imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario (Colombia). Una valla con la recompensa que ofrece el Gobierno de Estados Unidos por Maduro y Cabello fue instalada del lado colombiano de la frontera con la nación caribeña. EFE/ Mario Caicedo

El decreto dominicano se conoce en momentos en que EEUU ha enviado buques de guerra frente a Venezuela y hoy mismo uno de ellos disparó contra una embarcación ocasionando la muerte a once vinculados al Cártel Tren de Aragua, organización asimismo venezolana.

El decreto de Abinader instruye a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado "adoptar las medidas apropiadas en orden a prevenir las incursiones del grupo antes indicado en el territorio nacional, o en contra de intereses dominicanos en el exterior".

La designación está contenida en el Decreto 500-25 de fecha 2 de septiembre del presente año.

La decisión obedece a que la Constitución dominicana establece como objetivo de alta prioridad el combate de las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses del país, así como la paz, estabilidad y seguridad tanto nacional como regional.

En el mismo documento se instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores para comunicar el contenido del referido decreto a los organismos internacionales competentes y a los socios estratégicos de República Dominicana.

Asimismo, coordinar con las instancias multilaterales apropiadas las acciones necesarias para que se adopten, en el marco del derecho internacional, las sanciones y medidas de cooperación que resulten pertinentes contra dicho grupo terrorista.

