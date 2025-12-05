El Poder Ejecutivo promulgó la Ley número 96-25, que declara Prócer de la Patria a Ercilia Pepín y establece el 7 de diciembre como el Día de Ercilia Pepín, en reconocimiento a su legado educativo, patriótico y a su defensa de los derechos de las mujeres.

La normativa resalta la relevancia histórica de la educadora y activista, destacando su influencia en la transformación de la educación dominicana y en la promoción de la participación femenina en la vida pública.

Nacida en Santiago de los Caballeros el 7 de diciembre de 1886, Pepín inició su labor docente a los 14 años y se consolidó como una de las figuras más influyentes del magisterio nacional.

Entre sus aportes se incluyen el uso del uniforme escolar, la promoción del trato respetuoso entre docentes y estudiantes y la incorporación de enfoques científicos en la enseñanza.

Pepín impulsó actividades académicas y comunitarias orientadas a la participación plena de las mujeres y defendió de manera activa sus derechos civiles y políticos.

Durante la intervención militar de los Estados Unidos en 1916, se destacó como una voz firme en defensa de la soberanía nacional mediante charlas, encuentros y acciones públicas.

La ley dispone que la Comisión Permanente de Efemérides Patrias organice las actividades conmemorativas para mantener vivo su legado patriótico y educativo.

La disposición entrará en vigencia tras su publicación en la gaceta oficial y representa un reconocimiento estatal a la contribución histórica de Pepín en la formación académica y en la defensa de los derechos civiles y políticos de las mujeres dominicanas.

