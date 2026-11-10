El ingeniero telemático y especialista en ciencia de datos Darian Vargas exhortó a los jóvenes dominicanos a aprovechar las oportunidades de formación tecnológica y complementar esos conocimientos con el aprendizaje del inglés para acceder a empleos remotos y mejorar sus ingresos.

Durante la segunda graduación del programa Talento Digital del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Vargas consideró que la capacitación tecnológica puede representar una oportunidad para transformar las condiciones de vida de quienes decidan desarrollar sus habilidades y poner en práctica los conocimientos adquiridos.

"Nosotros necesitamos conocimiento que se convierte en dinero porque la gente lo que quiere es movilidad", expresó.

El especialista sostuvo que el aprendizaje de tecnología debe estar acompañado del dominio de otros idiomas, particularmente el inglés, como una herramienta para ampliar las posibilidades de inserción laboral en empresas internacionales.

En ese sentido, señaló que la combinación de ambas competencias puede facilitar el acceso a trabajos remotos desde República Dominicana, con ingresos que, según indicó, pueden alcanzar los US$ 2,000, US$ 3,000 y US$ 4,000.

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Vargas también cuestionó que algunas personas obtengan títulos académicos sin contar necesariamente con los conocimientos prácticos que demanda el mercado laboral.

"No es solamente venir a buscar un título", manifestó, al insistir en la importancia de aplicar lo aprendido y desarrollar capacidades que permitan diferenciarse profesionalmente.

Al dirigirse a los graduandos, recomendó confiar en sus propias capacidades y demostrar su talento mediante sus acciones, en lugar de esperar el reconocimiento de otras personas.

"Si tú tienes talento, no esperes que una gente va a decirte: tú eres talentoso. No. Demuestra con tu acto que tú puedes ser una persona distinta", expresó.

Asimismo, les exhortó a desarrollar la empatía y fortalecer la valoración personal como parte de su crecimiento individual y profesional.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más