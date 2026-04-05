A propósito de la celebración del Día del Periodista este 5 de abril, el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO) presentó un análisis sobre la distancia entre las audiencias jóvenes y el periodismo tradicional en la República Dominicana, señalando un cambio en la forma en que las personas consumen información.

El análisis, que cruza datos globales del Reuters Institute con estadísticas locales del informe Digital 2026 de Kepios y We Are Social, revela un ecosistema donde la información ya no se busca activamente, sino que se encuentra de forma incidental en plataformas móviles.

Un país hiperconectado y móvil

De acuerdo con el informe Digital 2026, con datos a octubre de 2025, la República Dominicana alcanzó 10.5 millones de usuarios de internet, lo que representa una penetración del 91 % de la población. El estudio indica además que el 100 % de los usuarios de redes sociales en el país accede a través de dispositivos móviles, consolidando un consumo basado en la inmediatez y los formatos verticales.

De “online-first” a “social-first”

El Reuters Institute for the Study of Journalism, en su reporte de marzo de 2026, identifica que los jóvenes de 18 a 24 años han pasado de ser “online-first” a “social-first”, utilizando las redes sociales como fuente principal de noticias. En el mercado dominicano, esto se refleja en el dominio de plataformas audiovisuales, donde TikTok lidera con 7.89 millones de identidades de usuario, seguida de YouTube con 7.50 millones.

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La disputa por la atención

Uno de los hallazgos más relevantes del análisis de CAESCO es que, a nivel global, el 51 % de los jóvenes presta más atención a creadores de contenido o personalidades individuales, mientras que solo el 39 % se enfoca en marcas de noticias tradicionales o periodistas institucionales.

Según el documento, esta tendencia también se manifiesta en la República Dominicana, donde figuras locales compiten de forma directa por la atención de las audiencias, la agenda pública y la inversión publicitaria, convirtiéndose en fuente primaria de información para amplios segmentos de la población joven.

Desinformación, inteligencia artificial y precariedad

El estudio advierte que esta distancia generacional ocurre en un entorno de alta toxicidad digital. Datos del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) indican que el 62 % de la información en redes sociales en el país es falsa.

A esto se suma el uso de la inteligencia artificial, donde ChatGPT domina el 87.41 % de las referencias de IA en el país. Además, los jóvenes dominicanos son los más propensos a utilizar estas herramientas para simplificar noticias complejas, con un 15 % de usuarios semanales, frente al 3 % entre los mayores de 55 años.

Para el presidente de CAESCO, Miguel Otáñez, es necesario que la distancia entre el periodismo y las audiencias jóvenes vaya desapareciendo.

Miguel Otáñez, presidente CAESCO.

“El reto no es competir con los creadores, sino ser la figura que ellos y sus audiencias pueden consultar cuando la información es clave para la sociedad, sus vidas y la toma de decisiones informadas; es decir, alguien que trabaja para dar certidumbre, no solo alcance”, expresó.

Tres pilares para evolucionar

Ante este panorama, el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO) propone tres pilares estratégicos para la evolución del periodismo dominicano.

El primero es la humanización de la marca periodística, instando a los medios a pasar de un tono institucional rígido a narrativas más cercanas y auténticas. La entidad sostiene que, en un país con una edad mediana de 28.3 años, la conexión personal y la autenticidad son claves para conectar con las nuevas audiencias.

El segundo pilar es la migración hacia el periodismo de utilidad, enfocando los contenidos en resolver dudas cotidianas y ofrecer valor práctico inmediato. CAESCO destaca que muchas de las búsquedas en Google en el país están relacionadas con servicios como “lotería” y “clima”, lo que obliga a repensar la función informativa desde la utilidad real para el ciudadano.

El tercer eje es la prioridad audiovisual y móvil, con una adaptación definitiva al video corto y vertical. El análisis resalta que el tráfico web móvil ya representa el 56.09 % del total en el país, mientras TikTok y YouTube encabezan el alcance en la República Dominicana.

Sobre CAESCO

El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO) es un think tank dominicano sin fines de lucro dedicado a fomentar la calidad de la comunicación, promover la alfabetización mediática y fortalecer el clima democrático, la libertad de expresión y el desarrollo socioeconómico del país.

Durante 2025, la institución impactó directamente a más de 1,300 personas a través de programas formativos, paneles especializados y espacios de incidencia legislativa, incluido el debate sobre la Ley de Libertad de Expresión.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más