El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) destacó los avances que el país podrá alcanzar con relación al fortalecimiento del respeto y protección de los derechos humanos a raíz de la creación del Ministerio de Justicia, órgano que introduce un enfoque estructural con un Viceministerio dedicado exclusivamente a este tema, alineado al tercer eje de la política exterior dominicana.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra cada 10 de diciembre, el Mirex realizó el Panel: “Justicia y Derechos Humanos: creación del nuevo Ministerio de Justicia y el fortalecimiento del sistema nacional de derechos humanos”, en el que el canciller Roberto Álvarez destacó que la Cancillería profundizará una alianza estratégica con este nuevo Ministerio.

“Reafirmamos nuestra vocación democrática y nuestro compromiso con el multilateralismo efectivo. Nos guía una convicción sencilla y exigente, los derechos humanos no son un discurso ocasional, son la esencia de nuestra misión como Estado. Invitamos a cada institución, a la academia, al sector privado y a la sociedad civil, a sumarse a esta tarea común de consolidar un sistema que prevengan proteja y repare y que acerque la justicia las personas todos los días”, agregó el canciller.

Durante el panel, la directora de Derechos Humanos del Mirex, Neyra Paulino, expresó que “el Ministerio de Justicia, es una instancia nacional a la cual confiar el tema de la política interna de derechos humanos y darle seguimiento a los compromisos internacionales que República Dominicana ha asumido a través de los años en acuerdos y convenios de los cuales es parte”.

De su lado el panelista, Noel Sued, director de Proyectos Jurídicos Especiales del Poder Ejecutivo, expresó que “con esta disposición se viene a llenar un vacío normativo que históricamente hemos tenido en nuestro país para un sector tan importante como los derechos humanos, un vacío que en la práctica, ha sido este Ministerio de Relaciones Exteriores que ha tenido que asumirlo, además de su apretada agenda con la implementación de la política exterior dominicana”.

Asimismo, Fadulia Bethania Rosa Rubio, directora de Dictámenes y Litigios de Altas Cortes de la Procuraduría General de la República, dijo que “como Ministerio Público tenemos una obligación de persecución a las violaciones de derechos humanos, más con la creación del sistema de derechos humanos impulsados desde el Ministerio de Justicia se puede complementar perfectamente en la coordinación interinstitucional, prevención y la persecución”.

