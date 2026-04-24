La Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos de Santo Domingo juramentó su Bufete Directivo para el período 2025-2027, el cual continuará bajo la presidencia del empresario Ramón Ortega.

El órgano directivo de la entidad está integrado por profesionales de destacada trayectoria en los sectores empresarial y jurídico de la ciudad.

El presidente de la Corte afirmó que en este nuevo período consolidarán los logros alcanzados y continuarán posicionando la institución como referente en la resolución de controversias en la República Dominicana y la región, con el objetivo de que el arbitraje sea cada vez más una primera opción y no una alternativa secundaria.

Ortega señaló que trabajarán para incrementar el uso de la cláusula arbitral en los contratos comerciales, promoviendo sus ventajas en términos de especialización, celeridad y seguridad jurídica.

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En la ceremonia de juramentación, Alejandra Díaz Reyes, secretaria general de la Corte, presentó las memorias de gestión del período 2023-2025, en las que destacó la realización de capacitaciones, conferencias y talleres en conjunto con otras instituciones para promover el arbitraje y los métodos alternos de resolución de conflictos.

Asimismo, indicó que la entidad recibió visitas de estudiantes de grado y posgrado como parte de su labor de promoción institucional, y reiteró el compromiso de seguir consolidando a la Corte como un foro confiable y eficiente para la resolución de controversias.

El Bufete Directivo, juramentado por Lucile Houellemont, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, a la que está adscrita la Corte, está integrado por 15 profesionales: Ramón Ortega (presidente), Anyarlene Bergés (vicepresidenta), Luis Miguel Pereyra (segundo vicepresidente), José Luis Alonso Lavin (tesorero) y Karina Elmúdesi (vicetesorera).

También lo conforman los vocales Olivo Rodríguez Huertas, Leonel Melo, Jaime Senior, Aura Celeste Fernández, Marcos Bisonó, Laura Medina, Rafael Dickson Morales, Andrés Ignacio Rivas, Luis Francisco Rodríguez y Mélido Marte.

Durante el acto, se reconoció la labor de Mario Lama, Carolina Soto, Fernando Villanueva y Eduardo Domínguez-Imbert, miembros salientes del Bufete Directivo 2023-2025, por sus aportes al fortalecimiento y posicionamiento del arbitraje en la República Dominicana.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más