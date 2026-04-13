La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte felicitó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) al conmemorarse su 56 aniversario, resaltando sus aportes históricos al magisterio nacional, la educación y la democracia dominicana.

El presidente de la corriente, Menegildo de la Rosa, valoró el papel de la ADP como una organización clave en la defensa de los derechos de los docentes y en la construcción de un sistema educativo más justo y de mayor calidad.

“Hoy celebramos 56 años de logros tangibles a favor del magisterio, de la calidad de la educación dominicana, del movimiento obrero, de la cultura, del medio ambiente y de la democracia nacional”, expresó.

De la Rosa, quien también se desempeña como secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, destacó que el gremio ha demostrado madurez institucional y capacidad de transformación, evidenciada en iniciativas como el Congreso Pedagógico, concebido como un espacio de reflexión, discusión y renovación del sistema educativo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, subrayó la consolidación de la ADP como el sindicato más estable del país, con presencia en todo el territorio nacional, una amplia membresía y un desarrollo institucional que ha garantizado su permanencia a lo largo del tiempo.

El dirigente reafirmó que la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte continuará apostando a una ADP fuerte, donde los docentes se sientan valorados y respaldados con mejores condiciones de vida y trabajo.

“Vamos por nuevas conquistas: el año sabático, el sueldo profesional y el fortalecimiento de la carrera docente, como parte del compromiso de aportar al avance del país y superar los desafíos del sector educativo”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a seguir fortaleciendo la institución y a mantener el compromiso con el desarrollo del magisterio y la educación dominicana.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más