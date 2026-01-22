Tras el anuncio del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima) de aplicar la indexación salarial a 4,642 maestros jubilados y pensionados, el sector magisterial valoró la medida como insuficiente, reconociendo el avance pero advirtiendo sobre su alcance limitado y exigiendo su aplicación a todos los docentes retirados.

El presidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte (CMJPD), Menegildo de la Rosa, catalogó la decisión como un paso positivo en el cumplimiento de la Ley 451-08, que modifica la Ley General de Educación en materia de pensiones docentes, y un reconocimiento al derecho de los docentes retirados a preservar su poder adquisitivo frente al impacto de la inflación.

Según el dirigente, esta indexación responde a una demanda histórica del sector, largamente reclamada por sindicatos y organizaciones sociales vinculadas al magisterio dominicano.

Sin embargo, el también secretario de comunicaciones de la Asociación Dominicana de Profesores, advirtió que miles de jubilados y pensionados quedan excluidos de este ajuste.

"El cumplimiento parcial no resuelve la deuda social acumulada. La indexación debe aplicarse a la totalidad de los jubilados y pensionados del magisterio, sin exclusiones ni discriminaciones", afirmó.

Asimismo, De la Rosa hizo un llamado al Gobierno a profundizar esta medida, ampliarla a toda la nómina de docentes retirados y avanzar hacia una política salarial coherente, que proteja el derecho a una vida digna de quienes dedicaron su carrera a la educación pública.

Además, exigió al presidente Luis Abinader asumir de manera integral esta decisión y disponer el cumplimiento pleno de la ley, incluyendo el pago de la deuda acumulada desde 2017, que afecta no solo a jubilados y pensionados, sino también a empleados públicos y maestros activos del sistema educativo.

De La Rosa recordó que la Ley 451-08 establece revisiones periódicas de las pensiones conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y señaló que el Estado está en la obligación legal y moral de garantizar ajustes justos, oportunos y universales.

De acuerdo con el Inabima, la medida beneficiará a docentes jubilados bajo los decretos 133-19, 210-22 y 341-22, así como a 180 pensionados por aseguradoras de los años 2019, 2021 y 2022. Dicho ajuste entrará en vigor a partir de enero de 2026.

