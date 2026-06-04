Cada año, millones de católicos alrededor del mundo participan en una festividad que honra la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. En República Dominicana, la fecha también es un feriado nacional que reúne a comunidades enteras en torno a la fe y la tradición.

Mientras las iglesias se llenan de fieles y las procesiones recorren calles y plazas, una antigua tradición vuelve a cobrar vida. Se trata de Corpus Christi, una de las solemnidades más importantes de la Iglesia Católica, una celebración que combina historia, espiritualidad y cultura, y que este año se conmemora el 4 de junio en República Dominicana.

Más que un día feriado

Para muchos dominicanos, Corpus Christi representa una jornada de descanso. Sin embargo, detrás de la fecha existe una historia que se remonta al siglo XIII y que continúa teniendo un profundo significado para millones de creyentes.

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La expresión Corpus Christi proviene del latín y significa “Cuerpo de Cristo”. La festividad está dedicada a exaltar la Eucaristía, uno de los sacramentos más importantes del catolicismo, mediante el cual los fieles recuerdan la Última Cena de Jesús con sus discípulos.

El origen de una celebración histórica

La tradición nació gracias a Juliana de Cornillon, una religiosa belga que promovió la creación de una festividad especial para honrar la Eucaristía. Su iniciativa llegó hasta el papa Urbano IV, quien en el año 1264 oficializó la celebración para toda la Iglesia Católica.

Lo que comenzó como una conmemoración religiosa en Europa terminó convirtiéndose en una de las festividades más extendidas del mundo cristiano.

¿Por qué cambia cada de fecha cada año?

A diferencia de la Navidad o el Día de Reyes, Corpus Christi no tiene una fecha fija. Su celebración depende del calendario litúrgico y se realiza sesenta días después del Domingo de Resurrección.

Por esta razón, la festividad puede variar de un año a otro. En 2026, la conmemoración corresponde a hoy jueves 4 de junio, fecha reconocida como feriado nacional en República Dominicana.

Cuando la fe sale a las calles

Uno de los momentos más representativos de Corpus Christi son las procesiones eucarísticas. Durante estas actividades, sacerdotes y fieles recorren diferentes sectores llevando el Santísimo Sacramento, acompañados de cantos, oraciones y manifestaciones públicas de fe.

En algunas comunidades, las calles son adornadas con flores, alfombras artesanales y altares improvisados, convirtiendo la celebración en una expresión cultural que trasciende lo religioso.

Una fecha de une generaciones

Abuelos, padres y niños participan cada año en las actividades organizadas por las parroquias. Para muchos creyentes, Corpus Christi representa una oportunidad para fortalecer la fe, compartir en comunidad y reflexionar sobre valores como la solidaridad, el amor al prójimo y la unidad.

Tradición que perdura

Más de 760 años después de su creación, Corpus Christi continúa siendo una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario católico. Su permanencia demuestra la fuerza de una tradición que ha sobrevivido al paso del tiempo y que sigue reuniendo a millones de personas alrededor de una misma creencia.

Más que una fecha en el calendario, Corpus Christi es una manifestación de fe que conecta el pasado con el presente y mantiene viva una de las tradiciones más significativas del cristianismo.

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