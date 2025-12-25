Ejecutivos de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informaron que serán resarcidos los daños causados a las familias cuyas casas fueron afectadas tras la explosión de una tubería de captación de agua cruda, en hormigón postensado de 60 pulgadas, en la comunidad La Zanja, municipio Sabana Iglesia.

Se trata de una línea que abastece el Acueducto Cibao Central, de la cual se suplen de agua potable las provincias Santiago y Espaillat.

Funcionarios de la Coraasan reportaron que la avería afectó cuatro viviendas; no se reportaron daños a personas, a pesar del impacto de la explosión y de las inundaciones en la comunidad.

La situación ha obligado a la suspensión del suministro en los municipios Puñal, Licey al Medio, Tamboril, parte del municipio cabecera Santiago y la comunidad La Dura de Moca.

Ante la situación, moradores de la comunidad afectada denunciaron una y otra vez que advirtieron un posible colapso de la tubería, pero que no se actuó a tiempo, a lo que los ejecutivos de la Coraasan responden que se había sometido un proceso de compras en el portal para subcontratar una compañía con fines de labores de mantenimiento de ese tramo de tubería.

También informaron que, tras el fallo en la línea, se tomaron las medidas pertinentes y se descargó la tubería para evitar otros incidentes. Mientras las brigadas de la institución realizan los trabajos de reparación, la población será abastecida con camiones cisterna.

Para asistir a las comunidades, el Gobierno dispuso la asistencia y apoyo de las instituciones pertinentes frente a la emergencia.

La nota

La tubería tiene más de 30 años en servicio; tiene una capacidad de conducción de 5 metros cúbicos por segundo, equivalente a 115 millones de galones diarios (MGD).

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más