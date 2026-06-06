Convocan cacerolazo esta noche en Ciudad Juan Bosch por apagones

Residentes de Ciudad Juan Bosch han convocado un cacerolazo para este sábado a las 8:00 de la noche en protesta por los apagones que, según denuncian, se registran en la comunidad.

La convocatoria llama a los residentes a participar en la protesta utilizando ollas, calderos y otros utensilios para manifestar su inconformidad por las interrupciones del servicio eléctrico que, según denuncian, afectan de manera recurrente a la comunidad.

El movimiento comunitario Ciudad Juan Bosch Unida promueve la actividad, que está pautada para realizarse de manera simultánea en distintos sectores del proyecto habitacional.

Según un flyer distribuido entre los comunitarios, los organizadores exhortan a los vecinos a sumarse a la manifestación.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La iniciativa surge en medio de las quejas de residentes por los apagones registrados en la zona.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más