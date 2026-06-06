Convocan cacerolazo esta noche en Ciudad Juan Bosch por apagones

Residentes de Ciudad Juan Bosch han convocado un cacerolazo para este sábado a las 8:00 de la noche en protesta por los apagones que, según denuncian, se registran en la comunidad.
La convocatoria llama a los residentes a participar en la protesta utilizando ollas, calderos y otros utensilios para manifestar su inconformidad por las interrupciones del servicio eléctrico que, según denuncian, afectan de manera recurrente a la comunidad.
El movimiento comunitario Ciudad Juan Bosch Unida promueve la actividad, que está pautada para realizarse de manera simultánea en distintos sectores del proyecto habitacional.
Según un flyer distribuido entre los comunitarios, los organizadores exhortan a los vecinos a sumarse a la manifestación.
La iniciativa surge en medio de las quejas de residentes por los apagones registrados en la zona.
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