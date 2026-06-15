Contraloría pone en marcha sistema para fortalecer el control interno en hospitales públicos

La Contraloría General de la República (CGR) presentó el Sistema Nobaci Sector Salud, una plataforma tecnológica diseñada para fortalecer los mecanismos de control interno en los hospitales públicos y mejorar la transparencia, la eficiencia y la gestión basada en riesgos dentro de la red hospitalaria nacional.

Durante el acto de lanzamiento, el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, explicó que la herramienta forma parte del proceso de modernización institucional impulsado por la entidad para convertir el control interno en un mecanismo preventivo, apoyado en la tecnología y orientado a resultados.

"El fortalecimiento del control interno en el sector salud no es solo un tema administrativo. Es una garantía de una mejor gestión pública, de protección de los recursos del Estado y de una mayor calidad del gasto, con impacto directo en los servicios que recibe la población", afirmó.

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, sostuvo que la implementación del sistema contribuirá a fortalecer la gobernanza de los hospitales, promover una cultura de cumplimiento y rendición de cuentas y mejorar la gestión institucional.

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El Sistema Nobaci Sector Salud fue desarrollado por la Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría, en coordinación con el SNS y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la institución.

La plataforma incorpora una matriz especializada para hospitales, elaborada a partir de mesas técnicas y del análisis de los principales riesgos operativos del sistema sanitario público.

Según explicó la Contraloría, el sistema integra más de un centenar de requerimientos organizados conforme a las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci), adaptados a los procesos clínicos, administrativos, financieros y asistenciales de los centros hospitalarios.

Entre sus principales funciones figuran la evaluación digital de los controles internos, el monitoreo continuo, el seguimiento automatizado de hallazgos, las notificaciones en tiempo real, la generación de reportes sectoriales y la gestión estructurada de evidencias.

Espinosa Pérez indicó que esta plataforma constituye el primer paso de un proceso de sectorización del sistema de control interno que posteriormente será extendido a otras áreas de la administración pública.

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