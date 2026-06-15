Los controladores aéreos perdieron contacto con la aeronave con matrícula de República Dominicana con el número HI-1145, a las 11:52 a. m. mientras se encontraba en ruta, lo que desencadenó una búsqueda regional en la que participaron funcionarios de aviación y de emergencias de varios territorios del Caribe.

Los datos de seguimiento del vuelo mostraron que la aeronave volaba bajo Reglas de Vuelo Visual (VFR, por sus siglas en inglés) a una altitud de aproximadamente 4.025 pies y a una velocidad de unos 142 nudos antes de que desapareciera su señal.

Su última posición registrada fue sobre el sur del mar Caribe, en las proximidades de aguas territoriales de Granada o Venezuela.

Por el momento, las autoridades no han revelado cuántas personas iban a bordo de la aeronave, ni han dado a conocer la identidad del piloto ni de los pasajeros.

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El avión 'Beech Baron' tiene capacidad para transportar a un piloto y hasta cinco pasajeros.

El Centro de Control de Tráfico Aéreo de Piarco, en Trinidad y Tobago, confirmó que las autoridades aeronáuticas regionales buscan activamente la aeronave desaparecida.

Los registros de vuelo indican que el HI-1145 había estado operando con normalidad en los días previos a su desaparición.

Esta es la segunda desaparición de una aeronave que cubría la ruta Canouan-San Vicente en los últimos años, el caso del avión que desapareció en la zona en diciembre de 2023, sigue sin resolverse.