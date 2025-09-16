El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) estableció un cronograma tentativo de evaluación a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que podrían optar por un nuevo período, así como llenar dos vacantes, el cual iniciará el próximo 2 de octubre con jornadas de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Además, durante la segunda sesión  del Consejo fueron conocidos los postulantes a jueces y suplentes del Tribunal Superior Electoral (TSE).

En ese orden, la magistrada Nancy Salcedo, en su calidad de miembro y secretaria del Consejo, informó que para el 28 de noviembre podrían juramentarse los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, de avanzar acorde al cronograma establecido.

Además, indicó que se aprobó la modificación al Reglamento 1-19, específicamente en su artículo 4, sobre la decisión de realizar o no entrevistas públicas a los jueces en proceso de evaluación, la cual fue propuesta el pasado 25 de julio. 

“Estas observaciones fueron valoradas y examinadas con detenimiento. A partir de mañana, se hará el anuncio público de la aprobación del reglamento modificado y se abrirá un plazo para que la ciudadanía tome conocimiento y haga las observaciones a esos informes que serán colgados en el portal web del Consejo Nacional de la Magistratura”, precisó Salcedo.

Actualmente, existen dos vacantes en la Primera Sala de la Suprema Corte, y tres jueces cuyo período ha concluido y deben ser evaluados. Desde 2019, dichos magistrados han enviado informes anuales de desempeño que están disponibles en el portal web del CNM. 

EN ESTA NOTA

Consejo Nacional de la Magistratura SCJ TSE

