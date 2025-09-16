El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) estableció un cronograma tentativo de evaluación a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que podrían optar por un nuevo período, así como llenar dos vacantes, el cual iniciará el próximo 2 de octubre con jornadas de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Además, durante la segunda sesión del Consejo fueron conocidos los postulantes a jueces y suplentes del Tribunal Superior Electoral (TSE).

En ese orden, la magistrada Nancy Salcedo, en su calidad de miembro y secretaria del Consejo, informó que para el 28 de noviembre podrían juramentarse los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, de avanzar acorde al cronograma establecido.

Además, indicó que se aprobó la modificación al Reglamento 1-19, específicamente en su artículo 4, sobre la decisión de realizar o no entrevistas públicas a los jueces en proceso de evaluación, la cual fue propuesta el pasado 25 de julio.

“Estas observaciones fueron valoradas y examinadas con detenimiento. A partir de mañana, se hará el anuncio público de la aprobación del reglamento modificado y se abrirá un plazo para que la ciudadanía tome conocimiento y haga las observaciones a esos informes que serán colgados en el portal web del Consejo Nacional de la Magistratura”, precisó Salcedo.

Actualmente, existen dos vacantes en la Primera Sala de la Suprema Corte, y tres jueces cuyo período ha concluido y deben ser evaluados. Desde 2019, dichos magistrados han enviado informes anuales de desempeño que están disponibles en el portal web del CNM.

