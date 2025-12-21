Conductores que se desplazaban este domingo por el kilometro 9 de la autopista Juan Pablo Duarte enfrentaron un congestionamiento vehicular tras el cierre de carriles centrales y locales por los trabajos de instalación del nuevo puente peatonal.

El cierre, anunciado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tendría vigencia hasta las 7:00 p.m., sin embargo, pasada las 8:00 a.m. los carriles aún permanecían cerrados.

De acuerdo a un comunicado de la entidad el cierre tenía como objetivo izar elementos estructurales fundamentales para la continuidad de los trabajos de construcción del nuevo puente peatonal, una obra arquitectónica diseñada para mejorar la seguridad vial y la movilidad de peatones y conductores.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En ese orden, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se encontraban la zona para viabilizar el tránsito y orientar a los conductores sobre las rutas alternas.

Los conductores que se desplazaban en sentido este-oeste tomaron el ramal de la autopista Duarte hacia Los Próceres y retornaban en la entrada de Los Ríos. Asimismo, los que se desplazaban en sentido oeste-este tomaron el ramal hacia el sur en la avenida Luperón y retornaban en la calle Olof Palme para reincorporarse a la avenida John F. Kennedy.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más