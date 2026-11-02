El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) respaldó la elección de Justiano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y de los nuevos magistrados que integrarán el máximo tribunal del Poder Judicial.

A través de un comunicado, la organización empresarial felicitó a Montero Montero, así como a los magistrados Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfonso Villalona Guerrero, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Julio César Emilio Canó Alfau y Ylona María de la Rocha Camilo.

La entidad consideró que la selección, realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia, mediante una judicatura comprometida con la independencia, la integridad y el respeto a la Constitución y las leyes.

El CONEP sostuvo que una Suprema Corte de Justicia sólida, independiente y eficiente es fundamental para garantizar la seguridad jurídica, favorecer el clima de inversión y contribuir al desarrollo económico y social del país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, reconoció el papel del CNM en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y señaló que los procesos de selección de jueces de las altas cortes deben sustentarse en criterios de mérito, trayectoria profesional, integridad e independencia.

El gremio empresarial también reiteró su respaldo al fortalecimiento de las instituciones democráticas y a una administración de justicia que garantice la igualdad ante la ley, la protección de los derechos y la confianza de los ciudadanos.

Asimismo expresó sus deseos de éxito a los magistrados seleccionados y manifestó su confianza en que su experiencia y vocación de servicio contribuirán al fortalecimiento del Poder Judicial.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más