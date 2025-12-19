Un tribunal de Hato Mayor condenó a 20 años de prisión a un hombre por cometer abuso físico y violación sexual contra tres niñas de 9, 11 y 13 años de edad, informó este viernes el Ministerio Público.

El condenado, José Villanueva Custodio (alias 'Chivero'), también deberá pagar de una multa de doscientos mil pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024, cuando el condenado aprovechó un momento en el que las niñas se encontraban solas en su vivienda.

Villanueva Custodio fue declarado culpable de violar el artículo 331 del Código Penal (CP), modificado por la Ley núm. 24-97, y el artículo 396, literal C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

El condenado deberá cumplir la pena en la cárcel pública de El Seibo.

Por el caso también fue procesada la madre de la víctima quien fue declarada no culpable de los tipos penales de complicidad para agresión y violación sexual, así como por abuso cometido por los padres y la no supervisión de adultos conforme los artículos 59, 60, 330 y 331 del Código Penal.