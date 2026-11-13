El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde condenó a 20 años de prisión a Darvin Darien González Colón, hallado culpable de violar sexualmente y embarazar a su hijastra, una adolescente de 14 años con parálisis cerebral.

La sentencia fue dictada por los jueces Miguel Alejandro Báez, presidente del tribunal, Rikelmigh Padilla y Dariana Peñaloó, luego de evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el juicio.

Entre las evidencias figura una prueba de ADN que estableció una probabilidad de paternidad de 99.99 %, confirmando que González Colón es el padre biológico de la niña nacida como consecuencia de la agresión sexual. La menor tiene actualmente dos años.

El fiscal Luis Enrique Taveras explicó que las condiciones de discapacidad motora e intelectual de la adolescente limitaban su capacidad para defenderse y comunicar lo sucedido.

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"Estamos hablando de una niña que tenía una condición especial, o algunas condiciones especiales que constan también en el expediente, que se discutieron en este juicio y la cual no tenía posibilidad de defenderse, ni siquiera de comunicar lo sucedido", expresó el representante del Ministerio Público.

Madre de la adolescente se negó a declarar

Durante el proceso judicial, la madre de la víctima se negó a comparecer voluntariamente ante el tribunal. Según explicó el fiscal, las autoridades tuvieron que trasladarla mediante una orden de conducencia, pero aun así decidió no declarar durante la audiencia.

La ausencia de su testimonio no impidió que el tribunal evaluara los demás elementos probatorios y estableciera la responsabilidad penal del acusado.

Entre las personas que declararon durante el juicio figura el médico Pedro Nicasio, ginecólogo que atendió inicialmente a la adolescente, quien acudió a su consultorio acompañada de su madre y su padrastro.

De acuerdo con el fiscal Taveras, después de esa consulta el acusado se acercó al médico para preguntarle si existía algún procedimiento que permitiera interrumpir el embarazo, tomando en cuenta las condiciones de salud de la menor.

También fueron escuchadas la magistrada Ana Marrero y Yaniri Quiñones, directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), quienes aportaron informaciones relacionadas con el caso.

González Colón negó las acusaciones durante el juicio y sostuvo que no estaba en condiciones de cometer los hechos que se le atribuían. Sin embargo, el tribunal lo declaró culpable y le impuso 20 años de prisión.

El condenado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago.

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