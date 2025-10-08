Un tribunal de Las Matas de Farfán, en San Juan, condenó a 12 años de prisión a un hombre por violar sexualmente a una adolescente de dieciséis años en la sección El Naranjo de dicho municipio.

Los hechos se produjeron durante los años 2021 y 2022 en una vivienda donde la víctima residía con su abuela; la investigación se inició después de que la menor confesara a su madre lo ocurrido y esta última presentara una denuncia ante la Fiscalía.

La sentencia fue dictada en contra del acusado, Samuel Quevedo Díaz, apodado como Dauris, después de que el Ministerio Público demostrara con "suficientes elementos probatorios" que cometió los delitos de violación sexual y abuso sexual y psicológico en perjuicio de la menor.

El Ministerio Público demostró la culpabilidad del condenado, quien fue hallado culpable de violar los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, y los artículos 12 y 396, Letras B y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), modificados por la Ley 52-07.

El tribunal dictaminó que el culpable cumpla condena en la cárcel pública de San Juan de la Maguana.

