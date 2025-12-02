Un tribunal de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un hombre que asesinó a la pareja de su hermano, en un hecho ocurrido el pasado año 2024 en Andrés, Boca Chica.

El procesado Endry Rigoberto Alonzo Pérez (Ñeco), de 40 año de edad, recibió la condena por el asesinato de Daniela Elías Sandoval, de 18 años de edad.

Los fiscales litigantes Evelyn Peña y Alexis Casado mostraron al tribunal suficientes elementos de pruebas que demuestran la responsabilidad penal del procesado, en violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, sobre el control de armas.

El expediente, instrumentado por el fiscal investigador Jesús Manuel Núñez, explica que los hechos ocurrieron la mañana del 22 de octubre de 2024, , alrededor de las 6:00 de la mañana, mientras la víctima estaba en su residencia en Andrés, Boca Chica, en compañía del victimario.

En ese momento, el hoy condenado, quien vivía con la pareja, atacó e hirió de varias puñaladas a la víctima, causándole la muerte de manera inmediata. El procesado alegó que la mujer se negó a sostener relaciones sexuales con él, como lo confesó al ser arrestado por las autoridades.

Por decisión de los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, del Primer Tribunal Colegiado, el procesado cumplirá la condena en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

