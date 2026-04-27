Un tribunal de la provincia Hermanas Mirabal condenó a 30 años de prisión a un hombre por asesinar a su padre en mayo del año pasado en la comunidad de El Palmar, en el municipio de Salcedo.

La condena le fue impuesta a Erison Antonio Hidalgo Almonte mediante un juicio penal abreviado, tras el procesado admitir su responsabilidad penal en los hechos investigados por el Ministerio Público, representado en audiencia por el procurador fiscal José Orlando Liriano.

20 años encerrado y los 10 finales sujetos a condiciones

La decisión fue tomada por la jueza Yudelka de León, del Juzgado de la Instrucción de Hermanas Mirabal, quien estableció que el procesado deberá cumplir 20 años de prisión en el Centro de Privación de Libertad Juana Núñez, de Salcedo.

Los otros 10 años estarán sujetos a condiciones mediante la modalidad suspensiva, en virtud de lo que establecen las normativas vigentes en el país, según la información suministrada por el Ministerio Público.

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Además, el tribunal impuso al condenado al pago de una indemnización de 500,000 pesos en favor de la parte querellante y actor civil, como "justa reparación" de los daños ocasionados por la gravedad del hecho.

Según consta en el expediente, el 21 de mayo de 2025, alrededor de las 3:00 de la tarde, Hidalgo Almonte tomó un palo en el frente de la casa y se trasladó a la habitación donde se encontraba durmiendo su padre, a quien propinó varios golpes en la cabeza que le provocaron la muerte.

El expediente dado por bueno por la jueza indica que, tras cometer el hecho sangriento, el procesado sustrajo a la víctima un dinero que poseía y la llave del vehículo de una hermana, procediendo a romper el candado de la marquesina, acción que fue vista por testigos, quienes observaron los golpes que daba al candado. Tras romperlo, emprendió la huida en el vehículo.

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