Un tribunal en San Cristóbal condenó a 15 años de prisión a Danny Dipré Báez, acusado de la muerte de Julio César Javier Almarante (Cesarin), quien falleció a causa de heridas de arma de fuego, mientras era atendido en un hospital de dicha provincia.

Dipré Báez deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

Dipré Báez cometió los hechos junto a Erickson Cabrera Luciano (Potrico o Chepo), abatido por la Policía el 16 de julio de 2024.

Ambos interceptaron a la víctima y le dispararon con diferentes armas de fuego cuando transitaba por el sector Sainaguá de San Cristóbal.

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La fiscal litigante Ingris Guerrero se encargó de la investigación y el fiscal litigante Fernelis Rodríguez representó en el proceso al Ministerio Público.

Los jueces Rosa Edalia Mateo, Ana Inés Susana y Biulkys Milanés Balbuena, del Tribunal Colegiado de San Cristóbal, dictaron la sentencia condenatoria por la violación a los artículos 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal dominicano y 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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