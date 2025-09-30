El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó que atendió 12,760 casos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en el primer semestre de 2025, a través de sus 39 oficinas municipales y regionales.

El anuncio se realizó en el marco del Día Nacional de los Derechos de la Niñez, con un comunicado conjunto del Gabinete de Niñez y Adolescencia (Gana) y el Conani.

Las instituciones destacaron que, además de la atención directa, trabajan en la reforma de la Ley 136-03 para fortalecer el Sistema Nacional de Protección y adaptarlo a los nuevos tiempos.

El plan contempla consolidar la gobernanza, mejorar la coordinación interinstitucional y reforzar protocolos de respuesta frente a casos de violencia contra menores.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Entre los avances señalados, mencionaron la reducción de los embarazos adolescentes, que pasaron de 27,597 en 2020 (22.46 %) a 17,846 en 2024 (18 %), según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El comunicado recordó que la protección de la niñez debe garantizarse en el hogar, la escuela, la comunidad, el Estado y los medios de comunicación, con un esfuerzo compartido entre todos los sectores.

Gana y Conani subrayaron que garantizar los derechos de la niñez es sembrar esperanza y justicia, para construir un país donde cada niño, niña y adolescente viva con dignidad, respeto y oportunidades.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más