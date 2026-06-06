El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó que 10 adolescentes que habían abandonado un hogar de paso fueron localizadas y reintegradas al sistema de protección, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Según informó la entidad, las adolescentes salieron de las instalaciones de un hogar de paso en medio de un contexto marcado por cuestionamientos al funcionamiento de estos centros de acogida. Tras ser ubicadas, las menores fueron reingresadas a programas de protección y seguimiento.
El caso se produce pocos días después de la muerte de una adolescente en otro hogar de paso, hecho que ha generado un amplio debate sobre las condiciones de seguridad, supervisión y atención en estos centros administrados por Conani.
La institución aseguró que ha adoptado medidas de reorganización interna y reforzamiento de la vigilancia mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.
Los hogares de paso funcionan como centros de acogida temporal para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o vulneración de derechos, y operan bajo la coordinación de Conani como parte del sistema de protección de la niñez y la adolescencia.
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