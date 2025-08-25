El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Públicas (Asonadedi) sostuvieron una reunión para abordar la inclusión de estudiantes con discapacidad en el inicio del año escolar.

Durante el encuentro, Asonadedi expuso necesidades como transporte escolar adaptado, asistentes de apoyo en aulas, déficit de docentes especializados y la sobrepoblación en centros educativos.

El presidente del Conadis, Benny Metz, manifestó preocupación por garantizar el cumplimiento de los estándares de accesibilidad y resaltó los avances en las mesas de trabajo interinstitucionales.

Metz informó que se trabaja en la elaboración del Plan Nacional de Discapacidad, con el objetivo de asegurar inclusión plena y respeto a los derechos en todos los ámbitos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El director ejecutivo del Conadis, Alexis Alcántara, subrayó que la educación es un derecho fundamental y reafirmó el compromiso institucional de fortalecer la inclusión educativa.

El Conadis trabaja en coordinación con la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación y participa en el Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para impulsar acciones a favor de la población estudiantil con discapacidad.

Ambas entidades acordaron mantener comunicación permanente y el Conadis desarrollará jornadas de sensibilización para directores de escuelas públicas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más