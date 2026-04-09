La lluvia no pudo con la memoria. El acto conmemorativo por el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, que debía celebrarse el miércoles 8 de abril —fecha exacta del derrumbe que cobró la vida de 236 personas y dejó más de 180 heridas—, fue postergado un día por las intensas precipitaciones provocadas por una vaguada que azotó gran parte del país. Este jueves 9 de abril, familiares, sobrevivientes y ciudadanos se congregaron finalmente en la llamada "zona cero", sobre la avenida Independencia, para rendir tributo a las víctimas.

El ambiente en el lugar es de recogimiento y dolor contenido. Carpas, tarimas y equipos de sonido instalados desde días antes enmarcan un escenario donde el llanto se mezcla con las consignas de quienes exigen justicia. Fotografías de los fallecidos, flores y velas encendidas transformaron el tramo entre la calle San Juan Bautista y la avenida Núñez de Cáceres en un memorial a cielo abierto.

1 de 5 | Fotografías, flores y lágrimas transforman la avenida Independencia en un memorial abierto. 2 de 5 | La lluvia retrasó el homenaje, pero no apagó la memoria. 3 de 5 | La memoria se impone sobre la lluvia y la indiferencia. 4 de 5 | Un año sin respuestas suficientes, un año de dolor compartido. 5 de 5 | La ciudad se viste de duelo para recordar a las 236 víctimas.

Una espera que se hizo más larga

El Movimiento Justicia Jet Set informó la mañana del miércoles la reprogramación del evento, citando "causas de fuerza mayor" y la necesidad de garantizar la seguridad de los asistentes ante las condiciones climáticas adversas. "El acto se realizará mañana jueves 9 de abril, en el mismo lugar", señaló la organización en un comunicado difundido en redes sociales.

Para muchos de los presentes, la espera de un día más fue una carga adicional sobre un año entero de duelo. "Llevamos 365 días esperando justicia. Un día más no cambia nada, pero tampoco nos detiene", expresó una de las asistentes al acto.

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La ciudad en duelo

La Alcaldía del Distrito Nacional había declarado duelo municipal el miércoles 8 de abril, con banderas a media asta en memoria de las víctimas. El cierre de la avenida Independencia, dispuesto desde el lunes 6 de abril a las 9:00 p.m. y extendido hasta este jueves al mediodía, mantuvo el tramo reservado para los actos conmemorativos.

El despliegue logístico en las inmediaciones de la antigua discoteca fue visible desde días antes: estructuras, carpas y equipos de sonido daban cuenta de la magnitud de un homenaje que la ciudad entera reclamaba.

Un año sin respuestas suficientes

A un año del colapso del techo del Jet Set —ocurrido en la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando cientos de personas celebraban en el local ubicado en la avenida Independencia— el reclamo de justicia sigue siendo el hilo conductor de cada acto, cada declaración y cada lágrima. Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes mantienen viva la presión sobre las autoridades judiciales y gubernamentales para que los responsables rindan cuentas.

La "zona cero" es hoy, por unas horas, el centro emocional de la República Dominicana.