Comunitarios de El Quemado en La Vega reclaman asfaltado de sus calles

Residentes de la comunidad El Quemado de esta provincia protestaron este lunes frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para exigir el asfaltado de sus calles, las cuales, aseguran, tienen años de abandono y promesas incumplidas por las autoridades.

Decenas de personas, en su mayoría adultos mayores, advirtieron que realizarán protestas permanentes hasta ser escuchados por el presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

Además, denunciaron que, mientras otras comunidades han sido asfaltadas, en El Quemado siguen entre el polvo y el lodo, lo que ha provocado deterioro de viviendas, daños a vehículos, además de accidentes frecuentes.

La comunidad rechazó el argumento de la falta de presupuesto y recordó que el Estado dispone de mecanismos de financiamiento, incluidos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejecutar obras.

“Si hay recursos para grandes proyectos, también debe haberlos para El Quemado”, expresaron, al exigir la construcción de vías dignas.

