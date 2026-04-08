El presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Junior Santos, cuestionó la capacidad de varios suplidores de equipos para la recogida de basura, al sostener que algunos no están en condiciones de responder a la demanda actual, incumplen criterios técnicos y terminan trayendo unidades sin respaldo de mantenimiento, lo que —afirmó— agrava la situación de los residuos en los municipios.

Durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana, Santos se refirió a la polémica por la licitación del Ministerio de la Presidencia para adquirir 100 camiones compactadores y defendió la necesidad de revisar con mayor rigor la forma en que operan los participantes en este tipo de procesos.

“Los suplidores de equipos no se han preparado para esta nueva ley. ¿Qué quieren hacer? Lo mismo de siempre: una alcaldía o el Gobierno convoca a una licitación, la ganan y, cuando tienen el contrato, viajan a China a comprar los camiones”, expresó.

Santos, quien también es alcalde de Los Alcarrizos, advirtió que esa práctica se traduce en equipos que, en algunos casos, llegan al país con fallas o no funcionan correctamente. Incluso, afirmó que hay camiones adquiridos en 2026 que están paralizados.

Uno de los principales problemas, según explicó, es la falta de soporte técnico, en especial para las cajas compactadoras, una parte clave de estas unidades. A su juicio, esto evidencia debilidades en el mercado local de suplidores.

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En su intervención también cuestionó las diferencias de precios entre compras del sector público y del sector privado, al señalar que no entiende por qué un camión puede resultar más económico para una empresa que para un ayuntamiento.

“La basura no espera y exige respuestas”

El presidente de la Mancomunidad insistió en que la necesidad de sumar camiones responde a una realidad cada vez más visible: el aumento de basura en el Gran Santo Domingo, donde —indicó— una parte importante de los desechos termina en cañadas y ríos.

Aunque valoró medidas adoptadas para transparentar el proceso, como la subasta inversa, advirtió que lo decisivo será la capacidad de respuesta de la empresa adjudicada.

“El que gane no puede escudarse en la guerra en el Medio Oriente ni en retrasos de embarques; la basura no espera y exige respuestas”, afirmó.

Santos señaló que los ayuntamientos operan con limitaciones por la falta de equipos, lo que dificulta cumplir con la Ley de Residuos Sólidos, que exige planes de gestión para acceder a fondos.

Asimismo, aseguró que desde la Mancomunidad se coordinan acciones conjuntas entre los ayuntamientos del Gran Santo Domingo para enfrentar la acumulación de desechos mientras se concretan soluciones de mayor alcance.

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