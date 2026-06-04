¿Cómo viven los dominicanos y las dominicanas el Corpus Christi? Entre la fe, la familia y la tradición

La solemnidad, que este año se conmemora el jueves 4 de junio, está dedicada al Cuerpo y la Sangre de Cristo presentes en la Eucaristía y se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección.

Durante esta celebración, parroquias y diócesis de todo el país organizan eucaristías, procesiones y momentos de adoración en los que participan familias, movimientos apostólicos y comunidades religiosas.

Para Inmaculada García, tesorera arquidiocesana de la Renovación Carismática Católica, la fecha representa una oportunidad para recordar el significado central de la fe católica.

"Es el recordatorio del misterio más grande de la Iglesia. Me recuerda el inmenso amor de Jesús que se hace presente en la Eucaristía", expresa.

Una tradición que pasa de generación en generación

A diferencia de otras festividades religiosas como la Navidad o la Semana Santa, el Corpus Christi no está asociado en República Dominicana a una tradición gastronómica nacional específica. Su celebración gira principalmente en torno a la participación en la misa y las actividades organizadas por la Iglesia.

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García explica que la costumbre en su familia ha sido siempre asistir a la eucaristía y participar en las actividades religiosas convocadas para la ocasión.

"Primero la Eucaristía, es decir, vamos a misa; vivir también la adoración y, si hay alguna actividad eclesial, vivirla", comenta.

La tradición, asegura, viene desde generaciones anteriores. Recuerda que sus padres y abuelos también acostumbraban asistir a misa y participar en las caminatas o procesiones organizadas con motivo del Corpus Christi.

Feligreses en la iglesia en el Corpus Christi

La fe sale a las calles

El rasgo más distintivo de esta solemnidad son las procesiones con el Santísimo Sacramento, una manifestación pública de fe que reúne cada año a miles de personas.

Durante estos recorridos, los fieles acompañan la custodia que porta la hostia consagrada mientras elevan oraciones, cantos y reflexiones sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía.

La celebración busca, además, fortalecer el sentido de comunidad entre los creyentes y fomentar la participación de familias completas en la vida parroquial.

Más allá de un día feriado

Después de las actividades religiosas, muchas familias aprovechan el día para compartir juntas y reflexionar sobre el significado de la fecha.

En el caso de García, la jornada suele concluir con encuentros familiares y conversaciones sobre la importancia espiritual del Corpus Christi.

"Compartimos en familia y recordamos la importancia del día", señala.

La experiencia refleja la manera en que muchos católicos viven esta solemnidad en el país: una combinación de participación litúrgica, encuentro comunitario y convivencia familiar alrededor de una de las celebraciones más significativas del calendario católico.

¿Qué actividades se realizaron durante el Corpus Christi?

Entre las actividades más comunes que se desarrollan durante esta celebración figuran:

Celebraciones eucarísticas especiales.

Procesiones con el Santísimo Sacramento.

Jornadas de adoración y oración.

Encuentros organizados por parroquias y movimientos católicos.

Actividades comunitarias de evangelización.

Aunque la forma de celebrarlo puede variar de una comunidad a otra, la Eucaristía continúa siendo el centro de una festividad que cada año congrega a miles de dominicanos en torno a la fe.

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