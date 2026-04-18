La gobernación de la provincia San José de Ocoa informó este sábado 18 de abril que la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa se encuentra cerrada de manera preventiva debido a las condiciones actuales de la vía tras un deslizamiento registrado en el tramo.

Las autoridades provinciales hicieron un llamado urgente a la población a no transitar por esa ruta hasta nuevo aviso, en tanto se evalúan los daños y se determinan las condiciones de seguridad para su reapertura.

Un problema que viene de antes

El cierre se produce en una vía que ya acumulaba una historia crítica de deterioro. Según reportes de medios locales, la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa presentaba un enorme socavón en el tramo próximo a La Vuelta de la Paloma que cumplió dos años y siete meses sin intervención oficial, pese a las reiteradas denuncias de residentes y transportistas.

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El nuevo deslizamiento ocurre en un período de lluvias intensas que llevó al Gobierno a decretar emergencia en varias provincias del país y al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) a mantener alertas activas en Ocoa y otras diez provincias.

Rutas alternas recomendadas

Ante el cierre, los conductores que necesiten movilizarse hacia o desde San José de Ocoa pueden considerar las siguientes vías alternas:

Vía Azua: Acceso desde la autopista Sánchez (carretera Sánchez–Azua) tomando el desvío hacia San José de Ocoa por la ruta que conecta con Azua de Compostela. Implica mayor recorrido pero es transitable.

Acceso desde la autopista Sánchez (carretera Sánchez–Azua) tomando el desvío hacia San José de Ocoa por la ruta que conecta con Azua de Compostela. Implica mayor recorrido pero es transitable. Vía Peravia (Baní): Desde Santo Domingo, tomar la autopista hacia Baní y desde allí acceder a Ocoa por la carretera que conecta Peravia con la provincia. Recomendada para vehículos de carga.

Desde Santo Domingo, tomar la autopista hacia Baní y desde allí acceder a Ocoa por la carretera que conecta Peravia con la provincia. Recomendada para vehículos de carga. Vía San Cristóbal–Sabana Larga: Ruta alternativa por el este de la provincia, accesible desde San Cristóbal hacia Sabana Larga y luego al casco urbano de San José de Ocoa.

Acento recomienda verificar las condiciones de cada ruta antes de partir, dado que las lluvias recientes pueden haber afectado otros tramos de la red vial provincial. Consulte actualizaciones en el COE (809-472-0909) o la Gobernación de Ocoa en su red social.

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