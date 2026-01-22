El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) abrió la XXII Convocatoria de Becas Internacionales 2026, que permitirá a jóvenes dominicanos cursar estudios universitarios en el exterior.

El lanzamiento oficial será el 30 de enero a las 10:00 de la mañana en la Universidad APEC, según confirmó el ministro Franklin García Fermín en sus redes sociales.

Según el portal del Mescyt, este programa forma parte de los esfuerzos de la institución por propiciar el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de programas de becas en coordinación con organismos internacionales cooperantes y gobiernos de países amigos. Resalta, también, que las becas buscan fortalecer la formación de técnicos y profesionales dominicanos capacitados para enfrentar las exigencias emergentes del contexto nacional e internacional.

Requisitos generales para aplicar

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Dentro de los requisitos se encuentran:

Los candidatos deben ser ciudadanos dominicanos con residencia permanente en el país.

El requisito académico es un índice mínimo de 80 (escala 0-100) o 3 (escala 0-4).

Completar el formulario de postulación en la plataforma https://becas.gob.do/

Documentos necesarios para espacialidades y maestrías

Para los interesados en realizar sus especialidades o maestrías en el extranjero, estos son los documentos requeridos:

Récord de calificaciones de grado legalizado por el Mescyt.

Copia del título de grado legalizado y certificado por el Mescyt.

Currículum vitae actualizado.

Copia del pasaporte (con la foto del visado, en caso de aplicar).

Cédula de identidad y electoral.

Constancia de idioma (de ser requerido por el programa académico).

Para los programas de Doctorado se requerirá:

Récord de calificaciones de maestría legalizado por el Mescyt.

Copia del título de maestría legalizado y certificado por el Mescyt.

Los interesados deberán consultar los detalles completos de la convocatoria, así como los plazos y países disponibles, a través del portal oficial del Mescyt.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más