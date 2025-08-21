La Comisión Especial del Senado que estudia el proyecto de modificación a la Ley 12-06 de Salud Mental, de la autoría de la senadora Aracelis Villanueva, avanzó este jueves en el análisis de la propuesta legislativa, con la participación de representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Durante la reunión, el presidente de la Comisión de Salud, Moisés Ayala, informó que la República Dominicana enfrenta un déficit de mil especialistas en psiquiatría, lo que limita el acceso a diagnósticos y tratamientos en todo el territorio.

Señaló que de los 220 psiquiatras disponibles en el país, la mayoría se concentra en Santo Domingo y Santiago, sin llegar a las provincias del interior.

El legislador también criticó la falta de cobertura de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) para consultas y tratamientos psiquiátricos, lo que, a su juicio, encarece la atención y deja sin acceso a miles de pacientes.

Ayala adelantó que la nueva normativa será consensuada con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Colegio Médico Dominicano (CMD) y otros actores vinculados, con el fin de garantizar una ley más robusta y efectiva.

El proyecto busca, entre otros aspectos, que cada provincia cuente con un Centro de Atención Mental y que se establezcan mecanismos de financiamiento sostenible para la cobertura de los servicios. Sin embargo, el senador admitió que aún no existen cifras oficiales sobre la cantidad de personas que padecen problemas de salud mental en el país.

En representación del MSPAS, los juristas Jesús Hernández y Cristal Fernández presentaron una propuesta integral de reforma a la normativa vigente, que contempla la instalación de unidades de atención en crisis en hospitales provinciales, el aumento del número de médicos y nuevas medidas para mejorar la calidad de la atención en salud mental.

La reunión se desarrolló en el Salón Pedro Francisco Bono del Senado, con la participación de los senadores Omar Fernández, Ginnette Bournigal de Jiménez, Odalis Rodríguez, Eduard Espiritusanto y Daniel Rivera.

