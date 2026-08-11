El Colegio Médico Dominicano (CMD) exigió este martes al presidente Luis Abinader y al Servicio Nacional de Salud (SNS) la implementación inmediata de un plan de seguridad hospitalaria, en respuesta a los crecientes incidentes de violencia registrados en centros de salud del país durante los últimos meses.

"Se hace vital la ejecución de un plan y un planteamiento desde el punto de vista legal que brinde tranquilidad al sector sanitario y a quienes ejercemos la medicina en nuestro país, porque actualmente se están vulnerando ciertos derechos", afirmó Luis Peña Núñez, presidente del CMD.

Código Penal, una deuda pendiente

El dirigente gremial señaló que la situación del personal de salud sigue siendo vulnerable también en el plano jurídico, debido a que aún quedan artículos por modificar en el Código Penal que afectan directamente el ejercicio de la medicina.

El CMD reclamó que esas reformas sean atendidas con carácter prioritario, a fin de garantizar que los médicos puedan ejercer su labor sin la amenaza de una persecución penal desproporcionada ante situaciones propias de la práctica clínica.

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Jornada de enfermeras, otro punto de tensión

La organización también exigió el respeto a la jornada laboral de 20 horas semanales establecida para las enfermeras, una demanda que el sector viene sosteniendo ante lo que describe como condiciones de trabajo precarias en varios hospitales públicos del país.

El llamado del CMD se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad dentro de los recintos hospitalarios, donde el personal sanitario ha denunciado agresiones físicas y verbales por parte de acompañantes y familiares de pacientes, sin que hasta ahora exista un protocolo nacional unificado de respuesta.

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