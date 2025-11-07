El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) informó que el colapso de un depósito de agua en el municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís, fue causado por la "ruptura" de una soldadura de unión que provocó una "liberación súbita del fluido almacenado, generando un efecto de vacío interno que destruyó completamente la estructura".

El organismo dijo en una nota que se ha rendido un informe detallado al director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnaud, donde se explican las causas del colapso. El depósito fue construido en 1944.

Los ingenieros Joseph Pilier, subdirector de la institución, Miguel Bacha, asesor y Luis José Popa, director de aguas potables, informaron en una nota que las viviendas afectadas, fueron construidas en violación a las normas.

"La presencia de viviendas construidas en el perímetro inmediato del tanque representa una violación directa a las normas de seguridad y urbanización vigentes, lo cual aumentó el nivel de riesgo", dijeron los profesionales.

El INAPA informó sobre las acciones adoptadas para proteger a la población afectada, tales como la activación inmediata del protocolo institucional de emergencia, desplazamiento de equipos técnicos, sociales y de mantenimiento al área del incidente, en coordinación con las autoridades locales y organismos de emergencias.

