Tres personas resultaron heridas tras la explosión de un depósito regulador de un tanque de agua del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), en el barrio La Mina, municipio Consuelo, en San Pedro de Macorís.
De acuerdo con un comunicado del Inapa, el depósito regulador que colapsó data de más de 30 años.
"Nuestro equipo técnico se encuentra en el lugar asistiendo a las personas afectadas", dijo la entidad
Asimismo, indicó que están haciendo un levantamiento para determinar las causas que provocaron la situación en dicho depósito con una capacidad de almacenamiento de un millón de galones.
El servicio de agua potable será restablecido a la mayor brevedad posible en la zona.
