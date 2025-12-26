El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes sobre el fallecimiento de 11 personas, en la primera fase del Operativo de Navidad conciencia por la vida 2025-2026, indicando que hubo una reducción de un 8 % en las fatalidades, en comparación con el año anterior.

De acuerdo al tercer boletín, dentro del operativo, el cual fue implementado desde las 2:00 p.m. del martes 23 hasta las 6:00 am del 25 de diciembre, se registraron 118 accidentes de tránsito, de los cuales 94 involucraron motocicletas, siete vehículos livianos y siete atropellamientos, registrándose 11 personas fallecidas, de las cuales cinco ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y seis fuera del mismo. De estos casos, cuatro fueron por accidentes en vehículos livianos, seis por motocicletas y uno por atropellamiento.

El operativo se enfocó accidentes de tránsito, intoxicaciones alcohólicas e intoxicaciones por alimentos.

Además, el COE informó que un total de 293 personas fueron atendidas por intoxicación alcohólica, de las cuales 13 eran menores de edad, con edades comprendidas entre los 3 y 17 años. Para una disminución del 38 % en los casos de menores intoxicados por alcohol, en comparación con el año anterior.

Las provincias con más casos reportado fueron: San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, La Altagracia y Puerto Plata.

Sobre las asistencias, se realizaron 17, 067, siendo 15,686 fueron viales y 1,381 médicas.

Como parte de los controles, se realizaron 321 pruebas de dopaje a conductores del transporte público, de las cuales seis resultaron positivas.

Asimismo, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realizó 10,970 fiscalizaciones por violaciones a la Ley 63-17, destacándose 3,041 infracciones por no uso del casco, 1,168 por transitar con licencias vencidas, 908 por falta de seguro, 860 violación de semáforo en rojo y 553 por no usar el cinturón de seguridad. Además, fueron retenidas 1,019 motocicletas, 190 vehículos livianos y 229 vehículos pesados.