COE mantiene una provincia en alerta amarilla y 16 en verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene una provincia en alerta amarilla y 15 y el Distrito Nacional en verde, debido a que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) le está dando seguimiento a una activa onda tropical asociado a un centro de baja presión localizada a varios cientos de kilometro al sur de Puerto Rico.

En alerta amarilla está La Vega. Mientra que, en verde se encuentran Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, El Seibo, Samaná, San Juan, Santiago, Distrito Nacional, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Santo Domingo, Monte Plata, La Altagracia y Hato Mayor.

El COE advirtió que la onda tropical tiene una alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical para las próximas 24 a 48 horas y se prevé que continúe desplazándose hacia el oeste en las próximas horas.

Además, pronosticó que campos nubosos asociados a este sistema generen fuertes aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el transcurso de la semana sobre República Dominicana.

De igual forma, subrayó que el informe de hoy del Indomet establece que este sistema tiene actualmente probabilidad de desarrollo ciclónico alta en los próximos 7 días (80 %).

En ese orden, el COE recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica permanecer en puerto debido a viento y oleaje peligroso.

Asimismo, indicó que en la costa caribeña el oleaje empezará a deteriorarse, a partir de las 5:00 p.m. por lo que exhortó a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales.

De su lado, el Indomet recomendó a los bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer usos de las playas, debido a vientos y olas anormales.

