El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene tres provincias en alerta verde, debido a que el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que la mañana transcurrió con chubascos aislados y de corta duración.

Las provincias en alerta verde son Dajabón, Santiago y Duarte.

Sin embargo, el organismo indicó que durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, la humedad presente, junto a los efectos locales (calentamiento diurno, viento del sureste y la orografía), favorecerán el desarrollo de aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas.

En ese sentido, recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

