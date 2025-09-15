El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene tres provincias en alerta verde, debido a que el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), establece que actualmente, las imágenes satelitales y de radar meteorológico muestran un cielo mayormente despejado, con escasa nubosidad y sin precipitaciones.

Las provincias en alerta verde son: Santiago Rodríguez, La Vega y Santiago.

El organismo indicó que, para esta tarde, el paso de una onda tropical, combinado con los efectos locales de calentamiento diurno y la orografía, favorecerán desarrollos nubosos con aguaceros que podrían ser localmente moderados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

En ese sentido, recomendó a a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

