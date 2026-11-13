COE mantiene cuatro provincias y el Distrito Nacional en alerta verde por posibles inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene cinco demarcaciones en alerta verde ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas, debido a las lluvias registradas y las previstas para las próximas horas.
Las demarcaciones bajo alerta son el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Azua.
De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), un sistema de alta presión limita la extensión y la intensidad de las precipitaciones sobre el territorio nacional.
Sin embargo, el aumento de la velocidad del viento del sur, junto con los efectos del calentamiento diurno y la orografía, favorecerá la formación de nublados durante la tarde y las primeras horas de la noche.
El organismo pronostica aguaceros moderados localmente, acompañados de tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento en provincias de las regiones suroeste, litoral costero Caribeño, llanura oriental y centro del país.
Ante estas condiciones, el COE mantiene la alerta verde por posibles inundaciones y crecidas de afluentes en las cinco demarcaciones señaladas.
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