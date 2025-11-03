El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene cuatro provincias en alerta verde, debido a que el boletín del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) establece que las condiciones del tiempo para el territorio dominicano seguirán presentando una mejoría durante en las primeras horas de la tarde, producto de una disminución significativa en el contenido de humedad en la masa de aire que cubre el país.

Las provincias en alerta verde son Monte Plata, Peravia, Barahona y San Cristóbal.

El organismo explicó que la incidencia de la llegada de partículas de polvo sahariano y la influencia de un sistema anticiclónico estarán limitando las formaciones nubosas y los acumulados de precipitaciones importantes, generando un cielo mayormente soleado en gran parte de la geografía nacional.

Añadió que no se puede descartar algunos chubascos o aguaceros locales sobre las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná, entre otras cercanas, por la influencia del viento predominante del este. Mientras que, al finalizar la tarde y noche, ocurrirán incrementos nubosos con aguaceros locales y aisladas tronadas en localidades de las regiones; sureste, suroeste y la Cordillera Central.

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Además, seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

Asimismo, exhortó a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones, en la costa caribeña, permanecer en puerto desde Isla Beata (Pedernales) hasta Playa San Rafael (Barahona) y desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta la Isla Saona (La Romana). El resto de la costa navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro debido a viento y olas anormales.

De igual forma, en la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Punta Mangles (El Seibo) recomendó permanecer en puerto. El resto de la costa, condiciones normales.

