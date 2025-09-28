COE mantiene 11 provincias y el Distrito Nacional en alerta verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 11 provincias y al Distrito Nacional en alerta verde, debido a que el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que hoy domingo, durante el transcurso de la mañana se prevé pocas precipitaciones sobre gran parte el territorio nacional.
Las provincias en alerta verde son Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa, Pedernales, San Juan, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Peravia, Barahona, Azua y Duarte.
El organismo recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.
