El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recomendó a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones en la costa caribeña permanecer en puerto desde Isla Beata (Pedernales) hasta Playa San Rafael (Barahona) y desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta la Isla Saona (La Romana) debido a viento y olas anormales.

Mediante un comunicado, el organismo indicó que el resto de la costa, así como a los operadores en la costa atlántica deben navegar con precaución, cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro.

Precisó que la medida es debido a que el boletín meteorológico del día de hoy, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que las condiciones marítimas se están deteriorando progresivamente en ambas costas del país, debido a oleajes anormales y fuertes vientos.

Añadió que esta condición durará aproximadamente de 24 a 48 horas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más