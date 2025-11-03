El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recomendó a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones en la costa caribeña permanecer en puerto desde Isla Beata (Pedernales) hasta Playa San Rafael (Barahona) y desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta la Isla Saona (La Romana) debido a viento y olas anormales.
Mediante un comunicado, el organismo indicó que el resto de la costa, así como a los operadores en la costa atlántica deben navegar con precaución, cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro.
Precisó que la medida es debido a que el boletín meteorológico del día de hoy, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que las condiciones marítimas se están deteriorando progresivamente en ambas costas del país, debido a oleajes anormales y fuertes vientos.
Añadió que esta condición durará aproximadamente de 24 a 48 horas.
