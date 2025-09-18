COE eleva a seis las provincias en alerta verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a seis las provincias en alerta verde, debido a que el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que, durante las horas matutinas, se han estado originando chubascos aislados y aguaceros por la incidencia de una onda tropical localidad sobre Haití en combinación con una vaguada.

Las provincias en alerta verde son La Altagracia, El Seibo, La Vega, Hato Mayor, Elías Piña y Dajabón.

El organismo prevé que en horas de la tarde las precipitaciones sean más frecuentes e intensas, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

En ese sentido, recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

