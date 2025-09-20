El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), elevó a ocho el numero de provincias bajo alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas.

Informó que de acuerdo al boletín meteorológico del día de hoy, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) el cual establece que a través de las imágenes de satélite meteorológico se observan nubes de gran desarrollo vertical generadoras de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en localidades de Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y San Juan, se prevé que dicha actividad se prolongue hasta primeras horas de la noche y se extienda hacia provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal, especialmente finalizando la noche y entrada la madrugada, debido a que continuamos bajo un ambiente cargado de humedad y bajo la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera.

Indicó que mañana domingo, a pesar de que la vaguada estará alejándose del país, seguiremos con suficiente humedad en la masa de aire que cubre el territorio.

Las provincias bajo alerta verde son: Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Elías Piña, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Azua y Pedernales

