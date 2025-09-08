El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a nueve las provincias en alerta verde, debido a que el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que, en estos momentos, se observa un cielo poco nuboso en gran parte del territorio nacional.
Las provincias en alerta verde son Santiago, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, La Vega, Puerto Plata, Dajabón, Elías Piña y Valverde.
El organismo indicó que, para la tarde, debido a la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la atmósfera, combinada con los efectos locales, se estarán generando incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento.
En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.
