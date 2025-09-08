El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a nueve las provincias en alerta verde, debido a que el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que, en estos momentos, se observa un cielo poco nuboso en gran parte del territorio nacional.

Las provincias en alerta verde son Santiago, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, La Vega, Puerto Plata, Dajabón, Elías Piña y Valverde.

El organismo indicó que, para la tarde, debido a la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la atmósfera, combinada con los efectos locales, se estarán generando incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento.

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más