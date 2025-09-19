COE eleva a nueve las provincias en alerta verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a nueve las provincias en alerta verde, debido a que el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que, actualmente, ocurren chubascos dispersos, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento por la humedad dejada por una onda tropical, más la inestabilidad de una vaguada.

Las provincias en alerta verde son La Altagracia, El Seibo, Azua, La Vega, Hato Mayor, San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón y Pedernales.

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

