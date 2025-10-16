El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 16 las provincias en alerta verde y mantiene tres en amarilla, debido a que el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) establece que, durante el día de hoy, las condiciones del tiempo continuarán siendo favorables para la ocurrencia de precipitaciones, debido a los campos nubosos asociados a la vaguada frontal.

Las provincias en alerta verde son Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Santiago, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Duarte, La Altagracia, Dajabón, El Seibo, Hato Mayor y San Juan.

Mientras que, se encuentran en alerta amarilla La Vega, Samaná y Monseñor Nouel.

En ese orden, el COE exhortó a las personas mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

Asimismo, seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

De igual forma, abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

El COE también recomendó a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

